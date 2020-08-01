（觀境設計總經理王啟祥（右）、總監謝婉毓，兩人合力將台灣品牌成功打進國際照明市場。圖／曾麗芳）

「您們是歐洲品牌嗎？」、「您們代理的是那一國的產品？」這是觀境設計總經理王啟祥、總監謝婉毓每回到國外參展時，最常聽到業者提問的話！讓這兩位創辦人最開心的是，台灣本土品牌-瑞司照明「REXLITE」，或許是因為產品設計太美、使用壽命很長，往往被業界誤以為是來自歐洲的進口品牌，但瑞司照明其實是道道地地台中發跡的照明系統品牌。

王啟祥、謝婉毓兩人本身都是室內設計師出身，「設計師最了解設計師的需求，我們是站在使用者的立場、由設計師來設計產品，而不是由電子公司來設計的產品」。REXLITE照明系統不僅成為國內照明系統知名品牌，王啟祥表示，十年前已經打進海外市場，包括杜拜、卡達、泰國、馬來西亞等國家，目前內外銷占比為六比四。

REXLITE品牌意識空間今（1）日在台中市文心南路正式啟用，觀境設計舉辦「仲夏夢」活動，包括現場演奏會、座談分享會、設計師群像展-光影以及全新品牌預告等活動，體現REXLITE品牌精神。REXLITE品牌意識空間更提供設計、藝文交流的聚會所，空間包含了聚會休憩、講堂、小型展覽空間。這也是繼台北之後，REXLITE在全台的第二個品牌意識空間。

王啟祥說，感謝16年來認同與陪伴瑞司、守護自然與土地認同的客戶，未來希望吸引更多人加入成為會員，提供更優質的燈光環境與更省能的燈光產品。

聊起當初創業的過程時，謝婉毓表示，因為兩人都是室內設計師，卻始終找不到好的照明設備，當時LED燈正在萌芽，因此於2005年創立觀境設計公司，自創「REXLITE」照明系統品牌，「我們堅持台灣製造、台灣品牌，不為同業貼標代工」，正因為婉拒代工，因此少了代工訂單，但他們始終不後悔走品牌之路。

雖然婉拒貼標代工，卻願意走客製化路線。謝婉毓說，瑞司照明曾為美國川普飯店西雅圖與多倫多分店客製化照明系統，「因為業者對結果很滿意，直接開了一張1萬美元的支票給我們，從此海外客製化市場起跳價就是1萬美元！」

瑞司照明雖然單價遠高於同業，但「兩顆燈的亮度抵得上一般燈具的五顆燈亮度」，加上壽命很長，反而贏得品牌建商與消費市場的肯定與認同。

REXLITE瑞司照明以燈光創造環境美學、守護能源的設計理念為訴求，更因為土地認同，瑞司堅持在台灣採購，目前超過九成零配件來自台灣，「許多供應鏈原本已是夕陽產業，也因為REXLITE品牌而有了重新開始的契機，這是讓我們很開心的事！」謝婉毓笑著說。

(工商 )