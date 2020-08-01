2019年時徐永明質疑韓國於言論。(取自臉書)

PTT網友討論徐永明涉貪對時代力量的影響。(取自PTT)

前高雄市長韓國瑜去年在總統大選電視政見發表會上表示，若上任會成立特偵組，並宣示，「若貪汙將放棄假釋，請把我關到死！」，當時時代力量黨主席徐永明反譏韓國瑜的言論是笑話，但如今徐永明卻因涉貪遭到聲押。

韓國瑜2019年時在總統大選電視政見發表會上表示，「若貪汙將放棄假釋，請把我關到死！」，並指出若他當選將成立特偵組。對此，徐永明在臉書上發文質疑，韓國瑜在政見發表會上口號喊得很爽快，但就連過去當立委時，有沒有遊走司法紅線，仗著權勢喬岳父家族砂石場事務，卻迴避再迴避、說不清楚，「韓國瑜講司法改革，只怕民眾當笑話聽！」

雖然徐和時代力量一直以清廉自詡，並以此批評藍綠兩黨，但近日卻傳出徐永明捲入立法院貪瀆案遭到約談，而今日台北地檢署複訊後，徐永明更和其他涉貪人員被檢方向法院聲請羈押禁見。

徐永明從昔日質疑他人廉潔程度和是否涉貪，到今日因涉及貪瀆案遭檢方向法院聲請羈押，此事除了重創時代力量形象與核心價值，也受到網友猛烈批評，不少網友在PTT上表示，「小黨黨主席200萬，無黨級拿千萬...」、「時代力量被這個 徐永明搞死了。200萬也貪」、「不敢相信.... QAQ 我超喜歡他的」。

公聽「賄」收200萬？ 檢調監聽疑徐永明拿錢辦事

(中時新聞網)