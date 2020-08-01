屏東泰武鄉佳平部落36件珍貴文物，保存在中研院民族所60多年，終於回鄉舉辦「召喚kaviyangan的記．藝－回佳」展覽。（潘建志攝）

「文物終於回家了！」60多年前，中央研究院民族學研究所田調隊到屏東縣泰武鄉佳平部落採集文物共110件。為了讓族人也有機會見到祖先留下的文物，民族所與部落合作將36件珍貴文物返鄉展出，族人睹物思人，文物開箱時都感動落淚。

民族所在1956年至1958年間到佳平部落採集110件文物，入藏民族所博物館，悉心保存、維護。10多年前部落來了1名研究生，告訴族人台北有好多佳平部落的文物，並拿相片給他們看，佳平部落因此安排族人到博物館參訪。

耆老當場認出一件大型精緻木雕柱，是曾豎立於zingrur頭目家族舊居的祖靈柱mulitan，此文物2012年被文化部指定為國寶。可以近距離欣賞部落文物讓族人非常開心，也興起文物回鄉讓所有族人欣賞的想法。

2017年民族所開始推動「共作展示案」，讓藏品返回原鄉展出，2019年佳平社區發展協會向博物館提出文物返回佳平展出計畫，由公所祕書莊德才擔任策展人，辦理「召喚kaviyangan的記．藝－回佳」展覽，經1年努力終於成真，選在8月1日原住民日開幕。

這次展覽特別挑選36件經典文物，包含男女傳統服飾、飾品、器物、陶甕等，文物運抵部落開箱時，所有族人都激動落淚。其中1件是祖先meljevljev穿過的上衣ljavui，屬zingrur頭目家族，現任當家頭目alingin．zingrur在2歲時，母親曾穿此衣與她合影，睹物思人，讓她非常感動。

「召喚kaviyangan的記．藝－回佳」展至9月30日，地點在佳平社區法蒂瑪聖母舊堂，每周四至日上午10時至下午4時開放參觀，部落青年會也培訓10名青年導覽解說員定時導覽，歡迎大家一起來欣賞珍貴的排灣族古文物。

(中時 )