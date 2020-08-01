「花東地區發展條例」10年編400億挹注花東建設，因明年到期，宜蘭縣長林姿妙爭取將宜蘭納入法條適用範圍，並拜會立法院長游錫堃爭取修法支持，引發花東兩縣關切，行政院東服中心執行長洪宗楷剛剛在粉專貼文表達「不宜」，他認為，宜蘭45萬人口，地理位置接近首都圈，工商、投資力道強，卻為了爭取預算硬要加入被邊緣化的花東地區，令人不解。

洪宗楷表示，「花東地區發展條例」中所指的「花東地區永續發展基金」，第一個提出這個條例的是前立委賴坤成，之後在國民兩黨共同爭取下，在2011年正式通過，其中第12條明定設置花東基金新台幣400億元分10年編列。這幾年，花東基金已核定補助花蓮台東兩縣金額近160億元，相關建設也陸續完成，對花東兩縣的發展是很重要的資金來源。

洪宗楷說，宜蘭45萬人口數，地理位置在首都圈，開車也只需1個多小時就到松山機場，工商發達，投資力道強，家戶可支配所得110萬元，而花東僅90幾萬元，家戶消費支出宜蘭72.1萬元、花蓮61.3萬元、台東53.4萬元，再者花東兩縣原住民比例高達3成多，而宜蘭僅占3％多，宜蘭怎麼看也不弱勢。

過去的相關建設，宜蘭都是想辦法和首都圈做連結，他個人認為，如果要修正「花東地區發展條例」，應該先好好檢討台灣的區域治理規劃，清楚定位是要「北北基宜、花東」還是要「北北基、宜花東」。

(中時 )