北韓一名軍官，平時愛好女色，日前突發奇想花錢找來美艷女子，還有一名男子「三人行」，並將性愛過程拍成影片，三人正在享受恩愛過程時，遭警方突襲當場抓包，由於軍官身分關係，警方移交軍法審判，該名軍官恐面臨死刑判決。

這名年紀40多歲的軍官，平時就會向親友炫耀自己很有錢，也會花大把鈔票找來女子發生性關係，上個月他向一名美艷女子提議，付錢給她並拍攝性愛影片，女子答應後軍官偕同另一名男子，帶回住處三人行，期間也觀看女子與男子啪啪，自己則在旁錄影。

軍官的行為遭線民爆料，警方當場人贓俱獲，隨即將軍官交由軍方保衛部處置，依北韓《刑法》第249、250條，賣淫或做出淫蕩行為者，判處一年以下勞動鍛鍊刑，不過因為軍官身分，且疑似長期藉由拍攝性愛影片獲取物資、金錢，犯行嚴重，傳高層相當憤怒，恐會處以重刑。

根據外媒報導，其實北韓軍官收入並不多，犯罪軍官時常炫耀財力、花錢找快樂，推測長期用性愛影片不法獲利，不少女子受害。因為智慧型手機、相機逐漸在北韓普及，許多人會拍攝、或是散布影片，換取所需物資。

(中時新聞網)