三年一科「東港迎王平安祭典」明年登場，1日上午在屏東東港東隆宮舉行辛丑正科「王船開光點睛」儀式。（潘建志攝）

三年一科「東港迎王平安祭典」明年登場，1日上午在屏東東港東隆宮舉行辛丑正科「王船開光點睛」儀式，信眾搶接糖果、麻糬討個吉利。（潘建志攝）

三年一科的「東港迎王平安祭典」明年將登場，祭典中最重要的王船去年12月開始建造，今年5月竣工，1日上午在東港東隆宮舉行辛丑正科「王船開光點睛」儀式，包括縣長潘孟安及議長周典論等人為王船開光點睛，正式宣告祭典開始。

王船是由90多位東港、小琉球造船師傅，每人奉獻數天至數月建造，船體完工後再由彩繪師彩繪。王船以越南檜木、緬甸烏心石、柳安等木材，採傳統木造漁船技術，建造仿中式三桅古帆船，總長約45呎6吋，船艏船艉高度約13至14呎。

9點40分吉時一到，由縣長潘孟安為首的「點睛官」左手持辟邪鏡，右手拿硃砂筆，依續在王船各處，點上代表平安避邪的硃砂，其中最重要的「主龍眼」由潘孟安及祭典大總理李瑞安負責。

儀式中最吸引信眾的就是「撒糖果、丟麻糬」，象徵漁夫拋餌引誘魚群，信眾搶接糖果、麻糬就像魚群爭相吃餌，有豐收滿載的寓意。信眾們自備水桶、紙箱，糖果、麻糬從台上拋下時，爭相搶接討個吉利，掀起一波高潮。

開光後的「王船大爺」將放在東隆宮旁的王船廠裡，供信眾參香祭拜。辛丑正科迎王平安祭典將於明年擲筊請示溫王爺何時舉行，以往時間一般都在農曆8月。

(中時 )