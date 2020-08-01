立法委員蘇震清、陳超明、廖國棟，及前立委徐永明、陳唐山，涉嫌收受賄賂，消息曝光後，引發外界議論。然而，今(1日)是高雄市長補選政見發表日，民進黨參選人陳其邁在申論時表示，為什麼今年高雄人必須要投3次票？就是因為前巿長韓國瑜上台來這2年來，高雄沒有發大財，也沒有變好，反而變得更糟。此話一出，引起網友討論，有人則是回擊，「看看蘇震清、徐永明發的大財，想投給陳其邁的何妨多想一想吧！陳菊2.0＋哲男2.0＋尹立2.0＋楊蕙如2.0＋……的2.0幾乎等於陳其邁的高雄前景」。

立法院爆發立委集體收賄弊案，檢調除了到立法院中興大樓展開搜索，同時也兵分多路搜索相關涉案人住處，並約談多人，全案將朝貪汙罪方向偵辦。而今陳其邁在政見發表會中說，今年高雄人已經投了2次票，8月15日要投第3次，為什麼高雄人必須要投3次票？就是因為前巿長韓國瑜上台來這2年來，高雄沒有發大財，也沒有變好，反而變得更糟。

陳其邁表示，不僅是市長施政滿意度長期墊底，高雄也從進步變成退步的城市，對這樣的高雄他感到憂心。高雄必須重新啟動，這是新市長的責任。

此話一出後，引發網友批評，有網友則是回嗆，「高雄發大財要靠小麥，只不過綠委最近都偷偷發大財了」、「G賣根本是在劃唬爛的政見，還在消費韓國瑜，悲哀」、「阿你們千方百計，電視多台在罵XX，趕走韓國瑜，自己綠的想發大財！」、「被你們這些人A光，卡滿，還嗆這麼酸」。

另外，也有人替韓國瑜抱不平，有網友留言表示，「你有給他時間發大財？韓有答應未滿任期就發大財嗎？」。

(中時新聞網)