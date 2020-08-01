（取自「韓黑父母不崩潰」臉書粉絲頁）

檢調偵辦立委集體貪瀆案，台北地檢署複訊後，今（1）日將太流前董事長李恆隆、立委趙正宇、蘇震清、廖國棟、陳超明、徐永明及他們的助理余學洋、丁復華、林家騏，還有白手套郭克銘全部向法院聲請羈押禁見。

檢方是認為他們涉嫌違反《貪汙治罪條例》的違背職務及不違背職務收受賄賂、交付賄賂等罪嫌重大，其中所犯《貪污治罪條例》之罪為最輕本刑有期徒刑5年以上的重罪，且他們有事實足認有逃亡及勾串共犯、證人或湮滅證據之虞，而有予以羈押並禁止接見通信之必要性，向台北地方法院聲請羈押禁見。

有挺綠臉書粉絲專頁卻稱，「只要...維持台灣民主自由主權性，這種人貪汙我可以接受」。

「韓黑父母不崩潰」臉書粉絲專頁開酸，原來這就是817不愛韓國瑜的原因，清廉無所謂，勤政不重要，只要高舉顧主權，用各種明目把國家掏空也沒關係。只要會喊愛台灣，各種貪汙腐敗都可以合理化。加油，817支持你們貪汙，只要記得隨時喊愛台灣就可以被原諒！

(中時新聞網)