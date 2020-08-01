時代力量黨主席、前立委徐永明捲入SOGO經營權之爭，涉嫌收受業者賄絡，台北地檢署依違反《貪污治罪條例》罪嫌重大，今向法院聲請羈押禁見。時力稍早發出聲明指出，即日起停止徐永明職務，並由前任主席、立委邱顯智為代理主席。對此，時力前立委黃國昌表示，支持決策委員會決定，相信後續調查議處會依照相關規範與前例，秉公處理，以回應支持者對黨的期許與信心。

徐永明涉入收賄案後，過去跟徐永明在立法院的戰友黃國昌遲遲未發表看法，直到稍早時力決策委員會決議，黃國昌透過臉書表示，「我支持決策委員會今晚依既往黨內紀律程序的決定，也相信後續調查議處會依照相關規範與前例，秉公處理，以回應支持者對黨的期許與信心。」

黃國昌強調，廉能政治一向是時代力量的基本要求，反貪腐更是時力的核心價值。請檢調徹查到底，勿枉勿縱，給社會一個交待，身為時代力量一份子，也會與黨內同仁陪伴所有支持者，共同面對這個艱難的時刻。

公聽「賄」收200萬？ 檢調監聽疑徐永明拿錢辦事

(中時 )