指揮中心今天(1日)公布台灣新增7例確診，其中來台工作的20歲比利時工程師(案469)因跑遍北部、中部以及東北部，引發軒然大波。根據指揮中心透露，案469為無症狀感染者，為何會驗出新冠病毒，原因在於當事人為了返國，自費到醫院採檢，才會檢驗出來。

指揮中心指出，該工程師因近日要返回比利時，所以自費到醫院採檢，檢驗出弱陽性，進一部採血後，發現IgM陰性，IgG則為強烈陽性，而IgG強烈陽性代表有感染過、染疫已久，因此展開疫調。

指揮中心發言人莊人祥表示，該工程師雖表示搭乘大眾運輸都有戴口罩，不過平日通勤都以腳踏車為主，鮮少與人交會。指揮官陳時中補充該個案平日並無戴口罩習慣，因此匡列了同事45人、朋友5人、旅館員工39人，一共89人，但由於足跡非常明確，都在掌握中，因此不會發布細胞簡訊與詳細足跡。

彰化縣衛生局則指出，案469光在彰化縣內活動的場所就有24處，共計371名接觸者，其中有49人居家隔離、116人自主健康管理，另有206人感染風險評估中。與外籍技師同公司的外籍員工也將全面進行清查，已全數通知要求進行採檢。

(中時新聞網)