比利時工程師今確診新冠肺炎，在台逗留時間長達2個多月，但指揮中心未將其列為本土或境外個案。指揮中心晚間表示，最新疫調發現，男子3月第2周曾在比利時喪失味覺就醫，極可能當時就染疫。

指揮中心發言人莊人祥表示，男子曾經就醫2次，但當時嗅味覺喪失仍未列為新冠肺炎的可能症狀，因此未被診斷出。

莊人祥表示，男子雖極可能在3月即染疫，但目前指揮中心仍會持續追蹤相關接觸者的檢驗結果，並交專家委員會釐清其感染源。

(中時 )