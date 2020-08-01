全球最大的跨國3X3聯盟賽「3X3.EXE聯盟賽」，北區第4回合1日來到台灣最美的海港城市基隆市海洋廣場，以漁船與山丘作為球場背景，冠軍賽由新北FOOTER與台北2派克冤家路窄再次交手，雙方殺進延長加賽，最後由新北FOOTER兼聯盟賽執行長吳岱豪的兩分彈空心進網，終以15比13拿下本回合冠軍。

在基隆市長林右昌的熱情歡迎，以及基隆市觀光與城市行銷處處長曾姿雯的協力支持下，創造出在台灣海港旁的特別比賽場地；開幕典禮眾星雲集，基隆市副議長林沛祥、市議員張淵翔、莊敬聖、張顥瀚，以及大日開發有限公司副總經理陳信宏，也到場幫球員加油打氣。

「即使基隆市的人口不到台灣人口的五分之一，但往往中華隊中都會有個出身於基隆的球員。希望能將基隆的籃球風氣傳承下去！」基隆市長林右昌期盼FIBA3X3認證的賽事能經常於基隆舉辦，造福愛籃球的市民朋友們。

本回合冠軍賽再次上演經典對決，新北FOOTER與台北2派克碰頭，雙方一路相纏到最後0.3秒，可惜台北2派克陳智傑錯失完成絕殺兩分球機會，將比賽拖進延長賽。最終，由新北FOOTER吳岱豪站到兩分線外，一出手兩分拿到，幫助新北FOOTER收下冠軍。

接下來8月8日父親節當天，3X3.EXE聯盟賽要去台南安平開台天后宮廟前廣場，進行南區第4回合的比賽，究竟哪支隊伍可以突破台中寶島夢想家設下的南區冠軍連霸障礙呢？

(中時 )