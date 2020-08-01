新冠肺炎持續在各地延燒，巴西確診人數飆破266萬例，至今已造成境內9.2萬人染疫喪命，不論是確診數或是死亡數，皆位居全球第2高，僅次於美國，當地經濟及民生運作都受到巨大衝擊，孰料巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）卻絲毫不在意，甚至語出驚人表示「每天都有人死，這就是人生」。

根據《法新社》報導，波索納洛多次藐視疫情威力，甚至將新冠病毒比擬為小型流感，認為每個人總有一天都會染疫，他在出訪南部南大河州（Rio Grande do Sul）時還曾表示，「我對死亡感到相當遺憾，但每天都有人死，死於各式各樣的事情，這就是人生」、「你們到底在怕什麼？面對現實吧！」

事實上，波索納洛先前突然發燒，7月7日確診染疫，並於總統府隔離觀察3個禮拜；近日波索納洛才剛結束隔離，目前仍持續服用抗生素治療，不過他緊接著30日就現身公開活動，且在東北部皮奧伊州（Piaui）向支持者致意時，他竟在大批群眾聚集的場合中摘下口罩，完全不顧防疫規定。

巴西總統府發出聲明表示，繼波索納洛確診染疫後，妻子蜜雪兒（MichelleBolsonaro）30日檢驗報告也呈現陽性反應；此外，巴西科技部長龐特斯（Marcos Pontes）也宣布確診，已是第5位公開宣稱染疫的內閣部長。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)