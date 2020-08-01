日本新冠疫情持續蔓延，東京8月1日單日新增472人確診，再創新高。多個地方政府自行發布緊急事態，其中岐阜縣7月31日已是第2度發表「非常事態宣言」，要求民眾避免前往名古屋巿飲酒用餐。

日本內閣官房長官菅義偉今日在電視節目中，批評東京都政府一度減少保留給輕症或無症狀患者的飯店房間數量，他指出︰「我們已經明確說明，相關經費由國家支付，所以希望東京都能確實確保房間數目。」菅義偉還稱，部分有必要住院的患者反應他們無法住院。

東京市政府已下令，所有提供酒類飲品的場所及卡拉OK店，於8月3日至8月31日期間，只能營業至晚上10時。而大阪市要求，自本月6日至20日間，鬧區提供酒類的餐飲店需縮短營業時間，甚至停業。京都府則勸導民眾把飲酒活動和聚餐時間控制在2小時以內。

由於目前重病患者數量不多，狀況不同於4月首波高峰時期，因此日本中央政府傾向不會再度發布緊急事態宣言。新冠肺炎對策小組已向中央政府建議，將疫情分為4個級別，依照0至3級，共分4個等級，以方便縣府區分疫情嚴峻程度，相關建議將於下周正式討論。

(中時 )