來自韓國、綽號「排球甜心」的正妹高友敏，是一名職業排球選手，她的隊友於7月31日、晚間大約9點40分，到住家找人，高友敏卻沒有回應也沒接電話，報警後才發現高友敏在家中身亡，現場沒有入侵痕跡，初步判斷疑似受不了網路霸凌走上絕路，詳細死因仍有待調查

高友敏外表甜美、有氣質，原本在球隊上是候補左攻球員，後來被更換到自由人防守位置，卻因為表現不佳，個人instagram上遭到球迷辱罵，相當自責的高友敏，加上網友不理智的留言，導致她身心煎熬、壓力非常大。

25歲的高友敏，國小三年級就開始打球，今年3月突然宣布離開球隊，並遭韓國排球聯盟公告「任意退出」，當時不少人猜測可能有內情。高友敏死訊傳出後，許多球迷湧入instagram哀悼，許多網友痛批「韓國生態好畸形」、「不少明星因為霸凌輕生，不見網友收斂」、「言論害死一條生命」。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時新聞網)