高雄市長補選，將在8月15日投票。有自媒體在高雄的鳳山區進行街頭民調，民進黨候選人陳其邁以56%，領先國民黨李眉蓁的40%、民眾黨吳益政的4%。相較以往該媒體所作民調，陳、李差距46%、甚至逾50%，此次李眉蓁票數大增，兩人差距居然已拉近到16%。

自媒體《台灣民眾電子報》今晚在YouTube上傳最新街訪民調，此次地點是在高雄鳳山工協市場、鳳西黃昏市場，結果，陳其邁以28票(56%)，領先李眉蓁的20票(40%)、吳益政的2票(4%)。

一位住鳳山30年的美濃婦人支持陳其邁，她表示，對陳其邁比較熟、比較了解，也蠻支持總統蔡英文，她執政也不錯，對農民還算是蠻OK、蠻照顧的，陳菊也不錯。一位先生則表示，陳其邁準備最好，他的知識、能量真的是最好的。騎機車的先生直言，陳其邁最少比這兩個懂的事情多，要幫高雄做事情，應該是他的訴願。

支持李眉蓁的一位媽媽表示，政治人物要坦誠，李眉蓁起碼也坦白地說︰「對不起」，李有勇於認錯和承擔責任的個性，她也希望台灣政治能有兩黨相互制衡。另一位媽媽表示，我們只是覺得不要讓一黨獨大，讓國民黨、民進黨這樣兩黨來制衡；這邊很多市場的老闆，他們有的都投給民進黨，但是這次他們覺得民進黨政府像振興券、還有其他一些活動，處理得不是很理想，所以他們覺得還是投給國民黨，讓兩黨來制衡，應該對老百姓會比較好。

支持吳益政的一位老伯伯表示，兩黨都爛的話，就選第三黨，民進黨就鴨霸、國民黨就那麼軟弱、也沒有用。老伯伯對民眾黨主席、台北市長柯文哲有很好的印象，說柯跟其他政治人物不太一樣，所以給他一個機會。未露臉的男子也表示，會投給民眾黨，最主要是現在民進黨已經亂了，它搶到地盤後，就它說了算。

(中時新聞網)