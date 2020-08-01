時代力量黨主席、前立委徐永明今傳出遭檢調搜索約談，時代力量發言人陳志明表示，目前還在了解情況當中，不清楚詳情。（報系資料照）

時代力量黨主席、前立委徐永明因涉嫌收受賄絡，台北地檢署依違反《貪污治罪條例》罪嫌重大，今(1日)向法院聲請羈押禁見。時力火速開鍘，改由前任主席、立委邱顯智為代理主席。對此，時力前立委黃國昌則表示，支持決策委員會決定，並相信後續調查議處會秉公處理。

黃國昌在臉書上表示，廉能政治一向是時代力量的基本要求，反貪腐更是時代力量的核心價值。請檢調徹查到底，勿枉勿縱，給社會一個交待。他還指出，「我支持決策委員會今晚依既往黨內紀律程序的決定，也相信後續調查議處會依照相關規範與前例，秉公處理，以回應支持者對黨的期許與信心。」

黃國昌回應此事後，大批網友湧入他的臉書留言表示，「太離譜了！這樣選民要怎麼再支持你們？」、「這譴責的力道好像差很多喔」、「真的～真的 太扯了！一個黨連黨主席都貪污要怎麼對的起選給時代力量的選民？」、「可惜了，我還以為會咆哮一下」、「收押不用玩了，還是個史上最廉價的賄選黨主席… 有點好笑」。

網友在黃國昌臉書留言。(取自臉書)

公聽「賄」收200萬？ 檢調監聽疑徐永明拿錢辦事

(中時新聞網)