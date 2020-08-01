4局上統一獅林祖傑（左）滑回本壘得分。（范揚光攝）

中職樂天桃猿展現下半季爭冠企圖，連2場以「再見秀」氣走對手，今（1）日再戰統一獅卻是「2分差」贏球，猿隊廖健富從戲耍獅隊新洋投布雷克，從他手中轟出逆轉的2分炮，終場猿隊5比3力克獅隊，拿到3連勝。

樂天桃猿派出洋投卡本特先發出賽，他投了6局被打9支、失3分，其中自責2分；不過，勝投是中繼1局無失分的黃子鵬，他對戰統一跨季5連勝；獅隊先發投手江辰晏自6月17日對樂天吞敗後，至今深陷5連敗泥沼，而江辰晏投5.1局被打5安打、丟2分。

7局下打出關鍵全壘打的廖健富獲得單場MVP，他表示，這是他今年第1次拿到單場MVP！當時站上打擊區，心裡就是想要贏球，所以想盡辦法揮擊；廖健富下半季以來已連11場安打，出賽眼神與態度不一樣了，他說，比賽就是專注再專注。

1局上，獅隊攻占一、三壘，老將高國慶揮出左外野1打點安打，獅隊先馳得點；2局下，猿隊林承飛打出二壘打，陽耀勳補上安打，帶有1打點，猿隊1比1追平獅隊。

4局上，獅隊林祖傑打出二壘打，陳重羽揮出三壘滾地球，猿隊三壘手林立失誤沒有攔下，造成一、三壘有人，接著獅隊陳傑憲的一壘滾地球，野手傳回本壘，捕手接球發生失誤，獅隊跑回2分，以3比1領先猿隊。

不過，4局下，桃猿陳俊秀揮出陽春全壘打，猿隊追回1分；直至7局下，獅隊更換新洋投布雷克出場，他被廖健富轟出2分彈，猿隊4比3逆轉獅隊，8局下，猿隊陳俊秀打出1打點高飛犧牲打，猿隊拿下保險分，以5比3領先至終場。

(中時 )