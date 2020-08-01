【即時新聞】鼓鼓呂思緯舉辦「聽到請回答Connecting…」活動簽票謝歌迷。(粘耿豪攝)

呂思緯（鼓鼓）將在11月21日於台北流行音樂中心舉辦首場大型巡演「聽到請回答Connecting…」，1日舉辦簽票會。近來演藝圈喜訊頻傳，鼓鼓、大元緋聞已傳多年，身邊好友紛紛結婚，想進入婚姻？鼓鼓表示因疫情眾人都喜歡待在家，更可以感受到家裏的愛，他也開始思考婚姻，直言有好消息會宣布：「炸你們一番！」

而他受到疫情影響，時隔半年與粉絲相見，心情興奮，提到近來趁空檔常與好友去衝浪，曬得黝黑，被問及大元一起同行？他笑說：「她應該都在拍戲。」而大元在新戲《羅雀高飛》與Darren有親密對手戲，某次Darren在拍攝時，沒注意一手摸到大元的E奶，鼓鼓昨聽聞此事，一臉五味雜陳：「ok。」隨後笑表示沒關係，不會太在意。

在活動上，鼓鼓現場打給師兄五月天冠佑、這群人的木星及婁峻碩，鼓鼓在電話一接通後，假裝為汽車貸款捉弄冠佑，最後才表明身份並邀請冠佑來看演唱會，冠佑透露正帶著女兒練舞，鼓鼓邀約冠佑的2位女兒小玫瑰、小薔薇來演唱會當嘉賓跳舞，冠佑一口答應，鼓鼓十分期待。

而鼓鼓製作《蟲洞》專輯期間，曾到錄音室跟冠佑借鈸，他透露前後大概借30片鈸，一片約1萬元，等於欠了冠佑30萬，他笑說原本不想提起這件事，因為冠佑應該也不記得，他打趣說：「有些鈸後面有簽名，很有紀念價值，以後拿去賣不只1萬元。」

(中時 )