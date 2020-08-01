張立昂在《浪漫輸給你》飾演霸道總裁，本週劇情見連晨翔對宋芸樺的暖男行為醋勁大發，露出孩子氣的表情詮釋淋漓盡致。張立昂笑說，私下會吃錯，只在兩人單獨時才表現出來，認為吃醋是很可愛、一種示愛方式，但若太過頻繁也會讓人煩，張立昂說：「大部分的時候我還是會讓自己當個成熟的大人，盡量不要亂吃醋。」

劇組於台中取景，1日於中友百貨舉辦「穿書見面會」，包括張立昂、宋芸樺、連晨翔、廖奕琁、許孟哲、林敬倫、蔡瑞雪、陳歆妍、劉主平、李迪恩等出席，不畏高溫現場湧入2千名熱情粉絲。張立昂、宋芸樺與連晨翔、蔡瑞雪分2隊PK親密浪漫姿勢，張立昂為了滿足粉絲，現場狂撩宋芸樺，冷不防地「輕啄」宋芸樺的臉，讓現場尖叫聲爆表。

劇組演員也展現好交情，蔡瑞雪在張立昂面前說「心中的霸總只有宋芸樺而已」，和張立昂感情好的連晨翔立刻說「那我就是這部戲的女一」，張立昂順勢開玩笑「今天宣布跟晨翔正式在一起」，逗樂台下粉絲。許孟哲也爆料劇組有「NG就罰錢」規則，奪魁的居然是宋芸樺。活動中張立昂也難得大展歌喉滿足粉絲。

連晨翔（左起）、蔡瑞雪、宋芸樺、張立昂、許孟哲、廖奕琁1日出席「穿書見面會」。（三立提供）

《浪漫輸給你》1日於中友百貨舉辦「穿書見面會」，前排左起右李迪恩、許孟哲、劉主平、蔡瑞雪、陳歆妍、廖奕璇、林敬倫，後排左起連晨翔、宋芸樺、張立昂。（三立提供）

宋芸樺、蔡瑞雪1日活動上玩親親。（三立提供）

(中時 )