婁峻碩在7月31日舉辦首場個唱，順利落幕，他的女友焦凡凡當天盛裝打扮化身成粉絲，坐在觀眾席上為他尖叫，她透過影片示愛甜喊：「我愛你！」最後送上浪漫飛吻，大方放閃，許多粉絲立刻拱兩人「快結婚」，婁峻碩則在台上感謝女友當他最有力的靠山、永遠支持他。

在現場，婁峻碩、焦凡凡雙方父母也都隱身人群中，低調為婁峻碩加油，面對家人、好友及許多粉絲熱情應援，讓婁峻碩嗨唱出道單曲〈BLUE SKY〉時，忍不淚崩，大喊：「媽，我做到了。」事後自責笑說：「可惡，原本沒有打算要這麼早哭的，謝謝大家。」

而婁峻碩的好友陳零九受邀擔任神祕嘉賓，陳零九事前特別在IG上透露無法出席婁峻碩演唱會，豈料當婁峻碩唱到〈愛淡了〉副歌時，陳零九突然上台，粉絲大歡呼，婁峻碩笑說：「可能粉絲太專心聽歌，讓陳零九這段唱歌剪影被誤認為是後製的假人。」此外，婁峻碩宣布將在11月舉辦高雄加演場，正密集籌備中。

(中時 )