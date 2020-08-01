中信兄弟發揮老將價值，繼昨日對富邦悍將由周思齊敲再見安後，今日兩隊逼進延長賽，再由張志豪的安打向對手說再見，連續2天從悍將終結者陳鴻文手中攻下超前分，目前下半季戰績與樂天桃猿並列第一。

面對「兄弟殺手」索沙，兄弟首局在千辛萬苦下才拿到首分，王威晨內野安打攻佔一壘，不過陳文杰犧牲短打失敗，造成一出局，周思齊內野安打後靠對方三壘手辛元旭失誤形成一、三壘有人，不過陳文杰盜壘失敗在本壘前方遭封殺成第2出局，幸好林智勝補上適時安打，才攻下一分，但隨後盜壘失敗結束此局，兄弟本局3出局數都是自己戰術失敗導致的。

3局下半則是王勝偉保送，王威晨、周思齊安打攻下1分，超前成2比1。

悍將則各在3、4兩局突破羅傑斯壓制，3局上半李宗賢敲出陽春炮，將分數追平1比1；4局上半高國輝、林益全、辛元旭連續安打再度追平比數，雙方以2比2平手，呈現僵局。

今日悍將追求火力最大化，讓剛回一軍沒多久的強打蔣智賢少見地鎮守二壘，在9局下半有關鍵作用，用撲接方式拿下2個出局數，將戰況逼至延長賽。

10局下半，面對悍將終結者陳鴻文，林智勝保送上壘，隨後張志豪敲出右半邊方向再見安打，以3比2結束比賽，連續2天向對手說再見，也讓現場9398名觀眾歡聲雷動，張志豪獲選為單場MVP，生涯6度敲出再見安是兄弟隊史最多，兄弟以3比2獲勝，與桃猿以4勝3敗並列戰績第一。

此戰羅傑斯先發7局僅被敲5支安打、失2分，送出9次三振，接手的陳柏豪投2局表現亮眼，不僅無失分，更沒被敲出任何安打，還送出2次三振。索沙則是先發8局被敲9支安打、失2分，飆出11次三振。

(中時 )