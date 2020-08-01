【即時新聞】蘇慧倫出席簽名會。(粘耿豪攝)

蘇慧倫將於9月12日登上台北流行音樂中心舉辦「生命之花」30周年演唱會，票房開出紅盤，1日舉辦見面簽名會，她在台上獻唱演新歌〈安和〉、經典歌曲〈戀戀真言〉，清甜的嗓音，讓粉絲陶醉，甚至還有男粉絲聽到當場淚崩、情緒激動，她事後笑說：「要確定一下，是不是天氣太熱？」

她上次舉辦簽名會是2007年，「一直覺得辦簽名會已經是年輕一輩歌手的事，這次要辦這個簽名會，我也嚇了一跳！」時隔13年，她也已結婚生子，還有粉絲也帶著小孩來到現場，她感動說：「時光飛逝，以前的那些歌迷也長大了、有了他們的人生家庭，現在來參加我的活動，感覺不一樣。」

距離開唱僅剩42天，蘇慧倫透露正精心籌備演出內容，不過她透露近期睡眠不好，最擔心演唱會的是換裝時間不夠。至於老公孫益民、5歲兒子會到場力挺？她說老公目前不確定，但兒子不會來現場，因為她怕兒子會坐不住，「（兒子）現在很愛動來動去，怕他在觀眾區跑來跑去會造成我的尷尬。」她近來除了忙著練團外，也積極健身、有氧運動鍛鍊肺活量，將以最佳狀態與歌迷見面。

在簽名會上，有位鐵粉一次拿了100張用精選輯兌換的海報來簽名，歌迷說：「是因為幫鄉親父老一起簽。」她在台上熱情與粉絲近距離互動，更搭上網路流行哏，立刻造句：「微風徐徐吹來，像極了愛情。」逗樂粉絲。

(中時 )