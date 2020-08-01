第20屆「保德信青少年志工菁英獎」已於3月19日公布第20屆親善大使獎及全國菁英獎得主名單，但受疫情影響，今天才舉行頒獎典禮。為讓活動更有意義，歷屆傑出志工齊聚發聲 ， 開創後疫情時代志願服務新思維。

第20屆「保德信青少年志工菁英獎」獲獎同學於疫情期間主動出擊，來自新北市的國三自學生黃柏實和夥伴協助藥局口罩販售的秩序維護；秀水高工的王傳程持續參與街友關懷，提供民生物資及倡導防疫知識。

蘇澳海事鄭翠玄與婦幼協會共同出版刊物，將台灣文化、法律及在地風情等內容整理翻譯，希望幫助減少種族隔閡，幫助新住民融入台灣生活；花蓮高商羅懷恩擔任世界展望會青年團長，也與夥伴們熱情推動「一個人的飢餓三十」，以線上及個人化飢餓體驗，號召同儕關注受疫情、災害衝擊的飢餓孩童。

本屆活動擴大集合歷屆獲獎者的專業與資源，打造溫暖充滿正向力的頒獎典禮。其中，包括典禮主持人、專業攝影、講師、文宣設計及志願服務推廣影片製作等，都是由歷屆得主共同參與及策畫，為此獎項平台創造更多跨世代交流機會，也讓社會看見青少年志願服務的價值與改變。

保德信青少年基金會表示，疫情帶給人類新的挑戰及反思，是危機，更是轉機，促使大家重新思考與自然、土地、人與人之間的關係，以及如何開創新公益服務方式，而公益、志工與網路連結，也將會是疫後的「新常態」。

保德信青少年基金會於防疫期間以遠端視訊方式，鼓勵青少年志工分享志工經驗交流。另和社企流合作舉行「地球公益家講堂」線上課程，從環境、土地、數位科技三個面向探討疫情後公民行動的趨勢與作法，為台灣公益服務注入創新。希望透過本屆「保德信青少年志工菁英獎」表揚交流活動，凝聚志工能量，將台灣幫助人的力量傳播世界。

(中時 )