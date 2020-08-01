美國新冠疫情仍在持續惡化。據《海軍時報》（Navy Times）7月31日報導，海軍官員證實「布希號」航空母艦有船員確診新冠肺炎，但官員拒絕透露船上有多少人感染，也不願透露感染是何時發現的。

美國大西洋海軍航空兵部隊發言人克拉格（Jennifer Cragg）發給《海軍時報》的1封電子郵件中說，今年夏天有「一小部分」船員被診斷出感染新冠病毒，布希號航母並未處於部署狀態，「和美國海軍的其他司令部類似，只有少量感染情況，對戰備狀態沒有影響」。

克拉格說，檢測呈陽性的人員在維吉尼亞州的私人住所接受隔離，在他們康復之前，每天都會提供醫療援助。

據悉，布希號航母於2019年2月進入諾福克海軍造船廠，目前正進行為期28個月的維修工作。

克拉格說，布希號上的船員正在積極執行保持安全距離措施，儘量減少集體聚會，穿戴個人防護裝備，並廣泛進行清潔。諾福克海軍造船廠也會執行體溫測量，並透過醫療系統問卷，對所有人員進行篩查，如有需要，也會讓出現可疑症狀的船員接受醫療評估。

(中時 )