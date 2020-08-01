立法院傳出爆發集體貪汙案，檢調大動作搜索立法院，現任立委蘇震清、廖國棟、陳超明、趙正宇，前立委陳唐山、前立委、時代力量黨主席徐永明都被爆出涉嫌收賄，經檢方連夜複訊後，陳唐山以50萬元交保，並向法院聲請羈押禁見其他5人。而消息曝光後，桃園市議員王浩宇則是表示，更可笑的是，以10萬交保的時代力量副秘書長林鈺傑。

王浩宇今(1日)晚間在臉書寫下，徐永明遭聲請羈押禁見，更可笑的是，以10萬交保的時代力量副秘書長林鈺傑，就是時代力量紀律委員會的委員。

針對收賄風波，時代力量今晚也宣布，經召開臨時決策委員會，會中決議即日起停止黨主席徐永明及副秘書長林鈺傑之職務，並推選邱顯智委員為代理黨主席。同時撤換原擔任紀律委員之副秘書長林鈺傑，並請其到場說明。

時代力量也說，依黨內程序將全案送交紀律委員會，並依紀律規章處置，儘速展開調查處理。

對此，時力前立委黃國昌表示，廉能政治一向是時代力量的基本要求，反貪腐更是時代力量的核心價值，請檢調徹查到底，勿枉勿縱，給社會一個交待。他也說，支持決策委員會今晚依既往黨內紀律程序的決定，也相信後續調查議處會依照相關規範與前例，秉公處理，以回應支持者對黨的期許與信心。

最後，黃國昌也強調，會與黨內同仁陪伴所有支持者，共同面對這個艱難的時刻。

公聽「賄」收200萬？ 檢調監聽疑徐永明拿錢辦事

(中時新聞網)