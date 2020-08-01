檢調偵辦立委集體貪瀆案，台北地檢署複訊後，今（1）日將太流前董事長李恆隆、立委趙正宇、蘇震清、廖國棟、陳超明、徐永明及他們的助理余學洋、丁復華、林家騏，還有白手套郭克銘全部向法院聲請羈押禁見。

檢方是認為他們涉嫌違反《貪汙治罪條例》的違背職務及不違背職務收受賄賂、交付賄賂等罪嫌重大，其中所犯《貪污治罪條例》之罪為最輕本刑有期徒刑5年以上的重罪，且他們有事實足認有逃亡及勾串共犯、證人或湮滅證據之虞，而有予以羈押並禁止接見通信之必要性，向台北地方法院聲請羈押禁見。

有挺綠臉書粉絲專頁卻稱，「只要...維持台灣民主自由主權性，這種人貪汙我可以接受」。在被國民黨台北市議員徐巧芯痛批之後，隨即改口，要求蘇震清立即辭掉立委職務靜待司法調查，屏東蘇家就此退出屏東政壇不再參與民進黨選務及黨務運作。

挺綠臉書粉絲專頁強調，蘇震清現在辭，至少還有個風骨在，至少可以讓所有人知道你願意為自己的錯誤自行扛起責任，不要連累小英總統跟民進黨其他人的努力。

(中時新聞網)