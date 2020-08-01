美國新冠抗疫專家、國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）所長佛奇（Anthony Fauci）7月31日表示，美國沒有「全面封鎖」，是導致近期病例激增的一大重要因素。

美國眾議院新冠危機特別小組委員會）31日舉行聽證會。佛奇在會上被問及，為何歐洲能夠有效控制疫情，美國的病例卻持續增加，他表示，當歐洲國家關閉、封城或進入「居家避難」，全國大約95％以上的地方都會確實執行，反觀美國，美國真正關閉的只站全國約50%的地區。他又指出，美國一些州在「重啟經濟」時並未遵守防疫指引。

會中美國總統川普的堅定盟友、共和黨眾議員喬丹（Jim Jordan）試圖引導佛奇批評反種族歧視示威活動，但佛奇沒有「上當」。喬丹問佛奇：「我們應該限制抗議活動嗎？」佛奇僅回答，他不能作出這樣的建議，他還表示，「我不會就限制任何事情發表意見……我在告訴你們什麼是危險的，而你們可以得出自己的結論。大家都應該遠離人群，無論人群在哪裡都一樣」。

(中時 )