新北市長侯友宜（前右）與國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁（前左）1日晚間到瑞豐夜市，品嘗著名小吃，讚不絕口。（林瑞益攝）

新北市長侯友宜1日晚間南下為國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁輔選，他勉勵李眉蓁，做錯事坦然面對，虛心接受批評指教，這就是人生的考驗。隨後，兩人與競選團隊到瑞豐夜市掃街，受到民眾熱情歡迎。

新北市長侯友宜（左二）國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁（右二）到瑞豐夜市掃街，與民眾合影。（林瑞益攝）

侯友宜1日晚間與新北市議長蔣根煌，以及新北市議員白珮如、宋雨蓁、洪佳君等十餘人南下為李眉蓁輔選。侯友宜送給李眉蓁一個大蘿蔔藝術品，祝福她好彩頭。眾人高喊凍蒜，場面熱鬧。

侯友宜說，大家要團結，面對這場非常艱辛的選戰，要給李眉蓁溫暖、支持、相挺。人生難免坎坷，沒有人永遠是對的，做錯事坦然面對，虛心接受批評指教，這就是人生的考驗。選舉也是一樣，既然出來選舉，就是要面對向前行，全力以赴，不論輸贏，都要打一場美好的選戰。

他還指出，李眉蓁沒選過這麼大規模的選舉，經驗或許沒別人豐富，但她有單純的心，想把市政做好，拜託大家給她一個機會，讓她打一場完美的選戰，也希望她能有機會為高雄市民做事。

李眉蓁說，非常感謝侯市長、蔣議長等人來到高雄，她備感溫暖。侯友宜對她分享勤懇的做人道理，他多做、少說，非常踏實，得到市民的認同，讓她十分景仰。侯友宜也告訴她：「不要怕，往前衝就對了」，這也讓她深受激勵，她會繼續用她的真性情來對抗對手的假包裝。

接著，侯友宜與李眉蓁登上吉普車，沿路掃街，並到瑞豐夜市掃街；路途中，由台南市議員謝龍介持麥克風，向民眾問好，並請大家支持李眉蓁。

在瑞豐夜市，侯友宜品嘗當地著名小吃，並與民眾問好，受到民眾熱烈歡迎。還有許多市民舉起「ok」等手勢，積極表達支持李眉蓁。

(中時 )