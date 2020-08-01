台灣乙級足球聯賽1日在迎風球上演第3輪焦點戰，中油與同為2連勝的桃園國際僵持不下，直到第86分鐘才靠陳開文打破僵局，以1比0氣走桃園國際，開季3連勝獨占龍頭。

中油總教練鐘劍武表示，賽前就強調要重點盯防桃園國際的陳陞洧、徐宏銍及Rahmsetayesh，「而我們的球員在體力上比較占優勢，這也是我們今天贏得這場比賽的關鍵。」儘管獲勝，鐘劍武表示今天現場風勢很大，打起來比較辛苦，但這方面兩隊的條件是相等的。

中油球員慶祝包圍進球者陳開文（中）。（中華足協提供）

中油7月2日才成軍開訓，1個月不到就在台乙聯賽拿下3連勝，鐘劍武也分享球隊訓練的情況，「因為我們的球員目前都住附近，他們每周的工作就是專注在練習上，一周練五次，每天會練早晚兩餐，練習前會先上一個小時的課，這段時間就會讓球員們各自討論交流想法，培養球員自主思考與判斷的能力，同時透過彼此之間良性的競爭讓整支隊伍更加凝聚進步。」

今天其他3場比賽，ACA以5比0輕取巴卡隆，2勝1敗與桃園國際緊追在中油之後，S.F.I由潘李維梅開二度領銜，以4比0完勝Playone師大，拿下本季首勝，高雄足球俱樂部和通捷足球俱樂部則以1:1握手言和。

(中時 )