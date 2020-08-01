鴻海、三星申請印度現金獎勵措施 22:162020/08/01 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 印度科技部長普拉薩德（Ravi Shankar Prasad）周六表示，蘋果台灣代工業者鴻海、緯創與和碩，已對印度政府的66.5億美元現金激勵計畫提出申請。 印度推出的「生產激勵計畫」（簡稱PLI），主要是針對在當地生產、未來五年產品銷售到一定數量時的企業，給予一定的現金獎勵。印度政府希望藉由PLC，能使該國成為像中國大陸一樣的全球手機出口中心 除了蘋果的台灣代工業者外，申請PLI計畫的廠商還有韓國三星電子，以及幫大陸聯想組裝產品的印度企業Lava。 (工商 ) #鴻海 #三星 #和碩 #緯創 #申請 也許您會感興趣 財經熱門新聞 驚！200萬定存換60張金融股 他曝這種股票肉更多 - 財經 20年前張忠謀也抱怨！他曝台積電若去大陸的下場 - 財經 人多太危險！老謝爆台積電等3檔拉警報 - 即時 台股驚現3次「類崩盤」 專家爆散戶輸在這關鍵 - 財經 台股有一半股票蹲地！老謝爆台商大危機 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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