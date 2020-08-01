印度科技部長普拉薩德（Ravi Shankar Prasad）周六表示，蘋果台灣代工業者鴻海、緯創與和碩，已對印度政府的66.5億美元現金激勵計畫提出申請。

印度推出的「生產激勵計畫」（簡稱PLI），主要是針對在當地生產、未來五年產品銷售到一定數量時的企業，給予一定的現金獎勵。印度政府希望藉由PLC，能使該國成為像中國大陸一樣的全球手機出口中心

除了蘋果的台灣代工業者外，申請PLI計畫的廠商還有韓國三星電子，以及幫大陸聯想組裝產品的印度企業Lava。

(工商 )