中信兄弟發揮老將價值，繼昨日對富邦悍將由周思齊敲再見安後，張志豪今日也用安打向富邦悍將說晚安，賽後總教練丘昌榮透露，在延長賽開始前還向隊中3名老將喊話，「不想加班！」張志豪立刻用致勝安回應，張志豪生涯敲出6支再見安寫下隊史新紀錄。

兄弟從富邦悍將洋投索沙手中攻下2分後，從第4局開始一路被索沙壓制，張志豪前4打席對上索沙僅靠觸身球上壘，比賽進入延長賽時，剛好輪到周思齊、林智勝、張志豪3名中心棒次的資深球員上場，總教練丘昌榮透露，該局前還向3人喊話，「老將要加油，不想加班了！」

中信兄弟張志豪生涯敲出6支再見安，為隊史最多。（中信兄弟提供）

果然張志豪在壘上有人時敲出右半邊方向再見安打，兄弟3比2贏球，他獲選為單場MVP，雖然張志豪賽後透露自己忘繼上次敲再見安是何時，不過這是他生涯第6支再見安，為隊史最多，「準備好機會自然會來，希望之後累積更多再見安！」

不過兄弟一開局狀況多，首局3個出局數都是因為戰術失敗送給對手，也有滿壘或二三壘有人時沒得分，丘昌榮也說，「我們前5局至少少得3分，大家可能有點放鬆，要盡快調整，不然球隊贏得很辛苦。」

中信兄弟連2場比賽向富邦悍將說再見，苦主都是終結者陳鴻文，目前以4勝3敗與樂天桃猿並列下半季戰績第一。

(中時 )