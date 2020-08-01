新冠肺炎持續在全球延燒，今日國內一口氣新增7例確診，其中1例感染源待釐清，曾去過台北、宜蘭以及台中等地，讓也許多民眾心慌。對此，前台大醫師林氏璧表示，台灣的奇蹟不一定會繼續下去，認為民眾應該要珍惜，並透露自己心中的隱憂。

林氏璧今(1)日在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」發文表示，「我一直認為台灣連第一波疫情都還沒來，我覺得可以守成這樣是奇蹟，但奇蹟不一定會繼續下去。」他也說，台灣能夠這麼安全要好好珍惜，不要視為理所當然，仍需一起努力。

他也透露，自己最擔心的，「是長久零確診之後，來的那例造成民眾的恐慌會更甚於別的國家」，因此他也呼籲大家思考，「我們真的準備好迎接防疫下半場的考驗了嗎？也許這還太樂觀了，可能是七戰四勝的第三場？我們爭取到了這麼多時間，看著別的國家如何處理疫情，我們學到了什麼？」

此外，奇美醫院加護科主治醫師陳志金也表示，國內今日新增的7例確診，至於尚未釐清感染源的比利時籍男性，陳志金認為「他在台灣境內感染的可能性，恐怕是存在的！」因此他也提醒，在密閉空間請務必佩戴口罩，落實勤洗手、咳嗽禮節等衛生習慣。

(中時新聞網)