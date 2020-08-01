洋裝女掀起熱議(影片源自Youtube)

最近網路上瘋傳一段影片，兩名女子在地鐵中大打出「腳」，不斷抬腳互踹，影片掀起網友熱議，大家對她們吵架原因沒有興趣，全部將焦點放在「打架究竟是高跟鞋強還是球鞋」、「洋裝女每抬一次腳就洩春光」、「兩人踢法好像都會武功」，討論話題笑翻眾人。

影片發生地點疑似在大陸地鐵，身穿黑點點連身裙的女子，與另一名穿紅衣的女子發生爭執，吵架過程中穿連身裙女子完全不顧形象，一邊飆罵三字經、一邊狂踹紅衣女子，紅衣女子也不甘示弱踹回去，由於連身裙女子沒穿安全褲，只要她抬腳踹人，底褲就不小心曝光。

其中連身裙女子使出「前撐踢」（Push Kick），該動作常見於泰拳、空手道等各式武術中，是一種推開或是擊倒對手的技巧，「前撐踢」的力量來自於提膝的動作，提的越高踢的越大力，影片中連身裙女子完美演繹這種踢法。

許多網友看完影片紛紛留言，「原來高手真的在民間」、「本來對春光有興趣，一看她踢腿，瞬間甘拜下風」、「千萬不要惹到女生」。

(中時新聞網)