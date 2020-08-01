基隆海風音樂會祭大咖歌手配無敵海景，吸引上千人湧入打卡。（吳康瑋攝）

基隆海風音樂會祭大咖歌手配無敵海景，吸引上千人湧入打卡。（吳康瑋攝）

基隆海風音樂會祭大咖歌手配無敵海景，吸引上千人湧入打卡。（吳康瑋攝）

基隆潮境海灣節今年推出五大活動，其中「潮音樂」海風音樂會於1日傍晚在潮境公園盛大登場，在海風徐徐吹拂下，民眾可以在無敵海景前進行野餐，基隆市政府今年邀請到創作歌手陳零九、金曲黑馬孫盛希、女神蔡佩軒、及連續三年都未缺席的全能歌手宋念宇，吸引上千名旅客湧入打卡，現場還規劃DIY體驗，林右昌歡迎民眾來發現不一樣的海城風情。

林右昌表示，海風音樂會每年都在潮境公園舉辦，今年更結合流行音樂及半島生活市集，除了可以欣賞精緻的文創藝術外，還可以品嘗充滿基隆海味的特色美食，入夜後伴隨著流行音樂遙望九份山城的璀璨燈火，更是現代人嚮往的海洋生活。

他說，這次半島生活市集安排三大主題，分別有海洋環保為主的「森活聚落」，還有以文創商品為主的「藝識聚落」，最後在旅客逛累的時候，還能在以海鮮食品、美食攤位、基隆特色伴手禮為主的「海味聚落」中暢享海味，不少民眾與朋友、家人帶著野餐墊到會場席地而坐，除了聽音樂外，更也可以體驗充滿基隆特色的DIY手做藝品。

市府指出，中央力推防疫新生活，國人紛紛在國內進行安心旅遊，基隆潮境海灣節就是要引領民眾到基隆，發現不一樣的海城風情，而海科館今年更加碼在長潭里漁村周邊舉辦大規模的光雕秀，點亮整個漁村到9月20日，市府希望旅客到基隆一起發現不一樣的海城風情。

(中時 )