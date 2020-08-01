今(1)日傳出一名比利時工程師確診新冠肺炎，中央疫情指揮中心指揮中心指出，這名工程師的足跡遍及中部、北部和東北部活動，且對帶口罩的遵從度不高。對此，宅神朱學恒表示，他不懂為何一個老外可以不戴口罩到處跑，並質疑政府是否太寬容。

指揮中心指出，該名比利時籍風電工程師，二採報告發現其血中抗體IgM陰性、IgG陽性，無任何症狀，目前住院隔離治療中。衛生單位目前掌握接觸者89人，其中82人居家隔離，7人自主健康管理。晚間最新疫調也出爐，指揮中心推估，該名工程師3月第2周曾在比利時喪失味覺就醫，極可能當時就染疫

因為指揮中心也表示，該個案帶口罩的遵從度不高，而且活動範圍還不只在中部，這讓宅神朱學恒十分不解，「我到現在還是到處戴，盡量戴，我實在不太懂為什麼一個老外可以用沒有戴口罩習慣就他媽全台灣到處跑啊。」他質疑政府，「是不是太寬容了一點」。

網友們也留言回應，「在台灣膚色正確，什麼事都可以合理化的，呆灣最美麗的風景」、「沒什麼，因為老外相信呆丸難波萬～Taiwan can help～」、「就是不想普篩，製造一個台灣很安全的狀態，結果現在出問題，完蛋囉」。

(中時新聞網)