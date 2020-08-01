4號颱風哈格比生成 明開始下雨「越晚雨越大」 這天影響最劇 21:472020/08/01 中時新聞網 林毅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 4號颱風哈格比生成，明天(周日)開始下雨，且越晚雨勢越強 (圖／台灣颱風論壇) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 8月第一天，接連2個颱風形成，稍早台灣東南方海面上的熱帶性低氣壓已經升級為4號颱風「哈格比」，對此臉書氣象粉專《台灣颱風論壇》也點出哈格比路徑，以及影響台灣最大時刻。 《台灣颱風論壇》指出，哈格比未來將沿著台灣東部海面一路向西北走，屆時暴風圈會掃過北部、東北部近海或沿海，受到颱風外圍環流影響，明天(周日)就會開始降雨，越晚雨勢越大。下周一(3日)對台灣影響最大，周一整日台灣本島將出現大雨甚至豪雨。 第４號哈格比颱風形成！ 小編直接挑大家關心的重點～ 🔰...由台灣颱風論壇｜天氣特急發佈於 2020年8月1日 星期六 第3號颱風正式生成！辛樂克最新路徑圖曝光 「哈格比」來勢洶洶有機會放颱風假？專家回應了 (中時新聞網) #哈格比 #豪雨 #颱風 #大雨 #4號颱風 也許您會感興趣 推薦閱讀 富邦產險：用保險轉嫁防颱財損 04:102020/07/28 產業特刊 南山產物 牢記加減乘除 防災四原則 04:102020/07/28 產業特刊 旺旺友聯產險 提前投保防颱 即刻補償財損 04:102020/07/28 產業特刊 原鄉命脈 宜縣田古爾橋通樂 04:102020/07/28 地方新聞 不只台灣！日本恐創下自1951年來首次「7月無颱風」紀錄 18:292020/07/28 生活 季風低壓挾雨擾台7天 是否形成颱風看周日 08:002020/07/30 生活 現行環評旁聽要點無助釐清爭議 環團：修改刻不容緩 13:362020/07/30 生活 颱風何時有機會出現？賈新興曝最新預測時間點 16:112020/07/30 生活 7月沒颱風將創紀錄 彭啟明：大爆發恐等8月中 09:352020/07/31 生活 今年7月以來首颱形成 辛樂克颱風對台無直接影響 16:352020/08/01 生活 生活熱門新聞 彰化認了 染疫工程師愛上健身房、酒吧 匡列371名接觸者 - 生活 12生肖智商排行榜出爐！老鼠只排第2 屬狗容易被騙 - 生活 台灣疫情升溫 他建議：家戶準備3個月口罩量 - 生活 第2波來了？工程師確診走遍天下 急診醫：一堆人急跑藥局買口罩 - 生活 外籍工程師染疫卻無症狀怎抓的？指揮中心曝關鍵 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。