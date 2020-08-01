8月第一天，接連2個颱風形成，稍早台灣東南方海面上的熱帶性低氣壓已經升級為4號颱風「哈格比」，對此臉書氣象粉專《台灣颱風論壇》也點出哈格比路徑，以及影響台灣最大時刻。

《台灣颱風論壇》指出，哈格比未來將沿著台灣東部海面一路向西北走，屆時暴風圈會掃過北部、東北部近海或沿海，受到颱風外圍環流影響，明天(周日)就會開始降雨，越晚雨勢越大。下周一(3日)對台灣影響最大，周一整日台灣本島將出現大雨甚至豪雨。

(中時新聞網)