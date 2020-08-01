美國史丹佛大學胡佛研究所（Hoover Institution）7月30日發布新報告稱，美國與中國學者及研究機構之間的合作，直接促進了中國的「軍事現代化」。

報告還認為目前迫切需要新的方法來識別和管理風險，並提出了一個綜合的政策建議計劃，旨在協調美國對開放和全球化研究的承諾與維護美國國家安全和經濟競爭力的必要性。

據美國之音報導，7月30日發布的這份報告名為《全球參與：重新思考研究企業的風險》（Global Engagement: Rethinking Risk in the Research Enterprise）。研究人員在一個由北京政府支持的公開學術數據庫「中國知網」中找到254篇論文，這些論文是由115家美國大學和政府實驗室的研究人員，與人稱「國防七子」的七所和中國軍方有關聯的中國大學和研究所人員共同撰寫。

論文涵蓋了從化學、光電、材料科學到海軍工程等一系列主題，胡佛研究所的報告指出中國科研人員涉嫌隱瞞他們與國防項目的真正隸屬關係。

「國防七子」分別是北京理工大學、北京航空航天大學、哈爾濱工業大學、哈爾濱工程大學、西北工業大學、南京航空航天大學和南京理工大學，這7所大學中有4所在美國商務部的出口管制實體名單上。

七子中最高產的是哈爾濱工業大學，254篇合著論文中有106篇與哈工大相關，哈工大的合作夥伴則包括哥倫比亞大學等共63所美國科研機構。

報告稱，「與中國的軍事發展合作不符合美國的國家利益」，這種大量合作可能助長中國作為美國軍事對手的實力。

報告建議美國研究機構擴大與中國合作夥伴的合作審查和盡職調查，建立共同的道德和倫理標準，以防止可能有助於威權政府或違反民主價值觀的合作。

胡佛研究所在報告中稱，無論是美國政府，還是美國大學和國家實驗室，「都沒有充分管理與外國實體進行研究接觸所帶來的風險」，「為了彌補這一缺陷，研究界應採用一種新的、主動的風險評估和管理範式，這種範式以操作安全（OPSEC）為基礎，並通過能力成熟度建模（capability maturity modeling）加以實施」。

美國智庫蘭德公司的高級防務專家何天睦（Timothy Heath）也認為，美國的學校和研究機構應該實施更有效的監督和保障措施。他對美國之音說：「應該更仔細地審查與中國軍事研究人員合作的提議，並準備拒絕任何可能對美國國家安全構成威脅的合作。」

報告指出，機構應制定戰略全球參與風險評估和管理計劃（GERAMP），並設立全球參與審查辦公室（GERO）。

胡佛研究所還建議研究機構改變範式，採用操作安全（OPSEC）作為評估和管理外國參與風險的管理範式，通過全球參與成熟度模型（GEMM）正規化和優化其內部能力。

此外，報告還建議建立一個政府資助的實體，以支持更好的決策。

(中時 )