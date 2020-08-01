台灣之光！REXLiTE瑞司照明設計生產的燈光產品，在國外參展時，外國人看到嶄新風格的燈具與品質，常好奇是否為歐洲品牌。（盧金足攝）

燈具開關除了開跟關之外，還可以調亮度，美感與時尚，實用與便利兼具。（盧金足攝）

REXLiTE瑞司照明品牌傳達空間進台中，正式啟用後，提供包括聚會、講堂、小型展覽空間，以燈光創造環境美學，讓光知識入日常生活。（盧金足攝）

「就是那個光！」REXLiTE瑞司照明設計生產的燈具，在國外參展時，外國人看到獨特風格的燈光產品，馬上眼睛發光，還好奇是否為歐洲品牌；觀境設計─瑞司照明總經理王啟祥、設計總監謝婉毓，攜手打造的瑞司照明，品牌意識空間進駐台中，空間多元化功能，包括聚會、講堂、小型展覽空間，以燈光創造環境美學，守護能源的設計理念，推動會員深化服務，深刻感受燈光的魅力與浪漫，讓光知識進入日常生活。

瑞司照明總經理王啟祥、設計總監謝婉毓，兩人都是設計師，創立觀境設計公司後，十六年前因為在設計空間時，常為尋找最適合的燈具四處尋覓，最後兩人乾脆投入設計心目中最理想、品質最好的燈光產品，成立台灣品牌「REXLiTE瑞司照明」。

王啟祥表示，剛開始他們兩人設計師背景，要投入照明市場，其實壓力有點大，「應該是沒有人看好我們」，但他們對於做品牌、製造，因為一個愛胡思亂想，一個非常有理工頭腦，一開始就很明確，「要做一個真正的台灣品牌」，所謂的台灣品牌，就是連理念與設計，很清楚要用本土的材料與零件。

謝婉毓說，自己也在大學教書，希望可以為台灣做一個原創性的品牌，在構思整個燈光設計的時候，找出我們需要的「光源」，而且強調師法自然光，目前除了在台灣自創的多個品牌，也有代理國外品牌。

「我們兩個很堅持，百分百全部都是的台灣品牌！」王啟祥指出，從頭到尾品質要自己緊盯，不委託外面公司製造，因為兩人是設計師出身，最了解設計師要什麼燈具，室內照明的感覺是什麼？以使用者身份去設計燈具，產品在設計師市場上，擁有非常獨特的存在。

謝婉毓強調，她們的品牌有一個很重要的核心理念，堅守兩件事，守護自然與土地認同，要做值得被大家信賴的品牌，並非僅是logo，要證明台灣品牌可以具備國際水準。

不會為了低價去採購國外的零件產品，他們希望供應商對環保一樣有認識，不會造成土地汙染，十六年來一路前行，在國際上獲賞識肯定，也意外帶動很多被視為夕陽產業的零件商，因為瑞司照明零件需求，讓他們開出一條新產線，這是他們很開心的事情。

現在他們的客戶遍及杜拜、泰國、英國、馬來西亞等國家與城市，也吸引包括大陸與國外很多投資者，他們深耕台灣，即便未來外銷市場擴大，還是會繼續堅守台灣市場，守護孕育我們的這塊土地，這些年在國外跑過很多地方，「就會越來越愛照顧我們的土地」，為這塊土地做非常多的事情發揮影響力，不會等公司變成很大的企業才開始做。

兩人為燈具品質自信的還有設計LED燈光產品，相較一般可能兩、三年就要汰換，他們的燈具可達十年以上使用期間，且在燈源配置上，他們的燈具用量不用這麼多，一般要用五顆，REXLiTE瑞司照明兩顆就解決了。

此外，連在牆上的燈具開關，都是顛覆傳統造型，也因此讓很多客戶以為是來自德國或日本的設計品牌，開關除了開跟關之外，還能調亮度，美感與時尚，實用與便利兼具。

王啟祥、謝婉毓也稱許台灣的設計師都很厲害，他們把產品做好，設計師創意十足，可以將照明設備應用到極致，獲設計師青睞的原因，還包括與國內燈具價位相比雖較高，但若與國外知名品牌動輒數萬的燈光產品比一比，他們高規格產品，提供更優質燈光環境，與更省能的燈光產品，絕對值回票價，物超所值。

(中時 )