1名居住在彰化的已婚男子，因婚姻性生活不美滿，進而多次與1名正妹私下約至汽車旅館大戰數回合，元配驚覺有異而後查覺，老公在外與其他女人有染，進而以車子內的紀錄影片為證據，向法院提出告訴，全案判處原配老公與正妹必須支付元配60萬元的賠償金。

此名彰化的已婚男子，經常以公司出差為由外出多天，事實上只是要前去找尋小3，並共赴摩鐵開房間大戰數回合，原配察覺老公有異常，進而拿出車上的紀錄器觀看，赫然發現老公竟然時常和1名女子開車前往摩鐵嘿咻，有時過於猴急直接就在車上大搞車震，也可以從影片中聽到2人激情纏綿的叫聲，使得元配氣的向2人提出告訴。

法院傳喚到案時，正妹辯解沒有與元配老公發生過任何親密行為，也表示車上紀錄器影片並不能證名2人有姦情的證據。法官卻認為，從影片觀看後發現兩人對話極為煽情，內容不外乎有「你那天給我很大力，會痛」、「哪裡會痛？」、「你車震喔，脫褲放地上」等等，明顯可以得知正妹與元配老公確實有著不正常關係，因此判處正妹與元配老公必須支付60萬的賠償金給元配。

(中時新聞網)