「罷免王浩宇總部」表示，第一階段連署書達標已經送件，預計8月20日將開跑第二階段連署，總部於今（1）日上午舉行「倒宇天光、邁向二階」大會師，即使高溫悶熱，仍有近2百位志工、罷王支持者、各黨派與公民團體到場力挺。

根據「中評網」報導，罷王總部認為，發起罷免王浩宇行動，每個步驟都很扎實，有信心可以可以通過罷免案。

根據《公職人員選舉罷免法》規定，罷免同意票數需達原選舉區選舉人總數的四分之一以上，且同意票多於不同意票，罷免案即可過關。王浩宇是桃園中壢區議員，總選舉人數為31萬5143人，罷免門檻必須達7萬8786人才算罷免過關。

一份民調顯示，有高達7成的選民，會投下同意票，顯示罷王有通過門檻的可能性，不過罷王總部表示，民調也顯示31.5%中壢選區民眾，不知道罷免王浩宇的行動，換句話說，只要在接下來這幾天把握好好宣傳，掃除政治亂源的王浩宇，那就罷定了。這不是一黨一派一人的事情，而是全民的事情。

(中時新聞網)