FIBA(國際籃球總會)認證的最大國際三對三聯盟巡迴賽，1日起一連兩天在基隆港的海洋廣場熱情登場，市長林右昌1日下午特別出席開幕儀式，為選手們加油打氣，並將在2日下午5點與知名網紅組隊進行表演賽，歡迎市民朋友來到海洋廣場，欣賞這場難得的賽事。

林市長說，市府在一個月前與FIBA3X3聯盟接洽，因為基隆有許多愛好籃球的市民，希望能把3X3聯盟競賽搬到基隆舉辦，除了1日的聯盟賽，2日還有一般組的賽事，歡迎市民朋友到現場為大家加油。

觀光及城市行銷處長曾姿雯則表示，除了感謝基隆各界熱情贊助這場賽事，她也透露，2日即將登場的一般組賽事，一直相當支持這項賽事的林市長，將與知名網紅「硬漢兄弟」組隊，市議會也有多位議員將共襄盛舉，大家相約在海廣來場君子之爭，歡迎市民朋友在2日下午5時來到海洋廣場，欣賞這場難得的賽事。

曾姿雯強調，這場FOOTER 基隆3X3比賽，是由FIBA認證的最大國際三對三聯盟巡迴賽，基隆是一個與國際接軌的海港城市，能跟國際級的活動結合，也讓其他國家能看到基隆的活力與港口的美，更是城市行銷的最佳機會，未來三對三也是奧運正式項目，基隆市政府也會在未來爭取及推廣更多FIBA3X3 的國際賽來基隆舉辦。

(中時 )