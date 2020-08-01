宜蘭龜山島開放觀光20週年，東北角風景管理處今(1日)在島上舉辦歡慶活動，由交通部長林佳龍及宜蘭縣長林姿妙等揭開記者會序幕。活動上更邀請女星蔡閨、名字有龜字民眾，以及曾在龜山島的師生、昔日官兵們，一同登島同樂。

登上龜山島/慶龜山島開放觀光20周年！全球第4美「牛奶海」美爆

交通部觀光局日前就號召姓名中有龜字民眾，八月一日可免費登島活動，當時便立刻引起網友熱議討論「誰的名字中有龜字啦?」事實上，經全台大調查後，還真有人名字中有龜字，除了本名蔡蠵龜的資深女星蔡閨之外，還有82歲龜山島民吳龜雄及江阿龜等。

女星蔡閨坦言過去不知道龜山島可登島觀光。（照片/游定剛 拍攝）

首次登上龜山島的藝人蔡閨難掩興奮表示「好像回到家一樣，因為我叫蔡蠵龜，烏龜回家了」蔡坦言以前不知道這可以登島，走一圈也許一天也走不完，希望大家可以來這玩 不是只有說山、牛奶湖，說不定還可以看到小烏龜。

交通部長林佳龍今（1日）與藝人蔡閨及龜友一起登島同慶。

談起自己的本名，蔡閨表示，我以為只有我的名字叫蔡蠵龜，別人不會有龜字，因為台灣人可能會覺得不吉利，像是龜兒子、龜孫子等，但我爸爸不忌諱，我自己也覺得名字取得很好，被問到與龜友相見歡的感覺如何?蔡笑說，太棒了！終於有人叫龜，不是只有我一隻龜啊！

(中時新聞網)