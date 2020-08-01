宜蘭龜山島開放觀光20週年，東北角風景管理處今(1日)在島上舉辦歡慶活動，由交通部長林佳龍及宜蘭縣長林姿妙等揭開記者會序幕。活動上更邀請女星蔡閨、名字有龜字民眾，以及曾在龜山島的師生、昔日官兵們，一同登島同樂。
交通部觀光局日前就號召姓名中有龜字民眾，八月一日可免費登島活動，當時便立刻引起網友熱議討論「誰的名字中有龜字啦?」事實上，經全台大調查後，還真有人名字中有龜字，除了本名蔡蠵龜的資深女星蔡閨之外，還有82歲龜山島民吳龜雄及江阿龜等。
首次登上龜山島的藝人蔡閨難掩興奮表示「好像回到家一樣，因為我叫蔡蠵龜，烏龜回家了」蔡坦言以前不知道這可以登島，走一圈也許一天也走不完，希望大家可以來這玩 不是只有說山、牛奶湖，說不定還可以看到小烏龜。
談起自己的本名，蔡閨表示，我以為只有我的名字叫蔡蠵龜，別人不會有龜字，因為台灣人可能會覺得不吉利，像是龜兒子、龜孫子等，但我爸爸不忌諱，我自己也覺得名字取得很好，被問到與龜友相見歡的感覺如何?蔡笑說，太棒了！終於有人叫龜，不是只有我一隻龜啊！
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。