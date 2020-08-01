監察院長陳菊今天正式就任，並聲稱這是人生最後的公職，對此，國民黨呼籲陳菊「不要把監察院當成養老院」。國民黨強調，史上「最綠、最爛、最酬庸」的監察院今日誕生，在陳菊上任監察院長的同時，象徵監察院已徹底成為打壓異己的東廠化機關，重創台灣民主政治根基。

國民黨表示，蔡英文總統提名陳菊擔任監察院長，引發社會輿論強烈質疑，國民黨也多次與社會大眾一起在立法院內外努力反對這份不適任的監委名單，然而民進黨「打著民主反民主，打著人權反人權」，執政黨一意孤行，讓人事案強渡關山，監察院已全面綠化、東廠化，國民黨深表憂心，也呼籲全民重視。

國民黨指出，陳菊是民進黨創黨元老、派系大老，她擔任監察院長，外界對監察院超出黨派客觀中立行使職權，已完全不抱期待；陳菊聲稱一生追求民主，然而自己接任監察院長根本是藐視廣大民意、嘲弄民主。對於陳菊允諾監察院會是她最後一個公家職務，國民黨則呼籲陳菊，不要把監察院當成養老院。

國民黨指出，陳菊今日於就職記者會中特別強調，未來國家人權委員會運作將確保兒童人權的討論。但各界都看到，自疫情發展以來，面對小明們返台與父母團聚的人權，陳菊卻始終默不吭聲，兩歲以上小明們至今無法順利返台，明顯違反聯合國公約，這就是陳菊無視兒童人權的最直接證據。

國民黨強調，捍衛兒童人權絕非口號，陳菊與其他人權委員不為小明人權發聲，就證明他們只是為民進黨服務，無法超然為全民捍衛人權。不具客觀超然立場的監察院與國家人權委員會，已形同虛設，注定讓監察院虛耗空轉，無法發揮功能，國民黨無法接受這次監察院院長與監委名單，也將針對這次提名的合法性與適任性聲請釋憲，窮盡一切力量也要維護台灣民主正常發展。

(中時 )