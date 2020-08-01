據日本共同社8月1日報導，日本7月31日新確診1578人感染了新冠病毒，創單日新高。1日又新確診1532人，連續4天單日新增感染人數超過1000人，僅次於7月31日，創歷史次高。沖繩縣（琉球）、岐阜縣自行發布「非常事態宣言」等，地方政府紛紛宣布加強對策。

東京都新確診472人，連續3天創新高。大阪新增195人，愛知為181人，福岡為121人。累計感染人數達3萬7859人，包含「鑽石公主」號遊輪的乘客船員則為3萬8571人。死亡人數累計為1026人。

岐阜縣自行發布了「第二波非常事態」宣言，要求縣民不要在名古屋市邊飲酒邊就餐。大阪府對於感染人數眾多的大阪市鬧市區Minami，要求在8月6日至20日期間，提供酒類的餐飲店等縮短營業時間或者停業。京都府呼籲府民把飲酒會和聚餐控制在2小時以內。

7月31日，沖繩縣新增新冠病毒確診病例71例，連續第5天刷新了該縣單日新增病例的最高紀錄。在此背景下，沖繩縣知事玉城丹尼宣布，為了遏制疫情，已將疫情警戒級別上調至第3級，這意味著沖繩縣的疫情正在擴散。在此基礎上，玉城也發布了沖繩縣緊急事態宣言。

沖繩縣緊急事態宣言實施期間為8月1日至15日。在此期間，沖繩縣政府要求沖繩本島所有地區的民眾儘量避免外出，並避免跨縣移動。此外，沖繩縣還呼籲縣外人士不要輕易造訪沖繩。

另一方面，中央政府的新冠病毒感染症對策小組會已向政府提議，把各地區的疫情分為0～3級的4個階段來採取對策。不過，小組會未出示旨在把握轉入下個階段預兆的指標，留待下周以後探討。

中央政府以重症患者較少等為由，認為「與4月緊急事態宣言時不同」，對再次發布緊急事態宣言持否定看法。作為替代舉措，打算透過把各地區的疫情分為4個階段，在各都道府縣分別實施「張弛有度的對策」，促使感染者減少。

(中時 )