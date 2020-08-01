整修封館中的台鐵彰化火車站，驚傳有59歲黃姓女子疑似自行攀爬上第一月台上方遮雨頂棚，因距離電車高壓電太近，瞬間引發電流觸電後全身冒煙躺臥雨棚，經緊急送往彰化基督教醫院，全身高達90％嚴重燒燙傷，轉入燒燙傷中心插管治療中，有生命危險。鐵路警察正在調查釐清意外發生原因與婦人爬上頂棚動機。
根據目擊網友與一名台鐵外包的清潔公司員工指出，這名女子不知何故，竟自行爬上月台頂棚，沒多久就聽到電流劈哩啪啦作響、引爆火光，女子躺臥頂棚動也不動、全身冒煙，情況十分恐怖。
彰基指出，女子到院時意識雖然清楚、生命徵象暫時穩定，但傷勢迅速惡化，除腳底焦黑外，全身有90％燒燙傷，因命危轉至燒燙傷中心插管治療，昨下午血壓忽低忽高非常不穩，需使用呼吸器，且手部、胸部大面積壞死處緊急進行切除，腎臟無尿液、意識躁動、有生命危險，需服藥安定情緒，因其燒燙傷面積太大，未來幾天是關鍵期。
警方指出，初步了解，59歲黃女從南部搭火車至彰化站，據目擊的清潔公司人員表示，看到該名女子由彰化站第一月台，搭乘電梯欲由空橋前往第三月台，卻誤入隔壁的公務天橋後無法再返回，疑似因心慌由公務天橋攀爬侵入第一月台頂棚上，行走約80公尺後，遭高壓電電擊受傷。
不過警方透過監視器畫面，確認有拍到該婦人到站後，有從月台出站，沒多久卻又發生意外，究竟從哪裡再度進入車站月台後誤入公務通道，仍需再釐清。
(中時 )
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