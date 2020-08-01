鐵路警方調查指黃婦疑似搭乘電梯到乘客通到空橋後誤入公務通道空橋，一時心慌攀爬入頂棚。（謝瓊雲攝）

記者實際到場發現，台鐵站外原本的員工宿舍餐廳拆除後，在廁所旁的小通道出現破口，若有心人想要闖入並不困難。（謝瓊雲攝）

記者實際到場發現，台鐵站外原本的員工宿舍餐廳拆除後，在廁所旁的小通道出現破口，走到通到盡頭，就可看見通往公務通橋的樓梯，有心人想要闖入並不困難。（謝瓊雲攝）

台鐵彰化站務人員晚間緊急以圍網堵住破口。（民眾提供／謝瓊云彰化傳真）

59歲黃姓婦女疑似誤闖台鐵彰化火車站公務空橋，強行越過欄杆走上月台頂棚，最後不慎慘遭高壓電電擊後全身冒煙，她躺臥處的頂棚留下大片燒焦（電桿旁白色處）的痕跡。（謝瓊雲攝）

59歲黃姓婦女疑似誤闖台鐵彰化火車站公務空橋，強行越過欄杆走上月台頂棚，最後不慎慘遭高壓電電擊後全身冒煙，她躺臥處的頂棚留下大片燒焦（電桿旁白色處）的痕跡。（謝瓊雲攝）

整修封館中的台鐵彰化火車站，驚傳有59歲黃姓女子疑似自行攀爬上第一月台上方遮雨頂棚，因距離電車高壓電太近，瞬間引發電流觸電後全身冒煙躺臥雨棚，經緊急送往彰化基督教醫院，全身高達90％嚴重燒燙傷，轉入燒燙傷中心插管治療中，有生命危險。鐵路警察正在調查釐清意外發生原因與婦人爬上頂棚動機。

根據目擊網友與一名台鐵外包的清潔公司員工指出，這名女子不知何故，竟自行爬上月台頂棚，沒多久就聽到電流劈哩啪啦作響、引爆火光，女子躺臥頂棚動也不動、全身冒煙，情況十分恐怖。

彰基指出，女子到院時意識雖然清楚、生命徵象暫時穩定，但傷勢迅速惡化，除腳底焦黑外，全身有90％燒燙傷，因命危轉至燒燙傷中心插管治療，昨下午血壓忽低忽高非常不穩，需使用呼吸器，且手部、胸部大面積壞死處緊急進行切除，腎臟無尿液、意識躁動、有生命危險，需服藥安定情緒，因其燒燙傷面積太大，未來幾天是關鍵期。

警方指出，初步了解，59歲黃女從南部搭火車至彰化站，據目擊的清潔公司人員表示，看到該名女子由彰化站第一月台，搭乘電梯欲由空橋前往第三月台，卻誤入隔壁的公務天橋後無法再返回，疑似因心慌由公務天橋攀爬侵入第一月台頂棚上，行走約80公尺後，遭高壓電電擊受傷。

不過警方透過監視器畫面，確認有拍到該婦人到站後，有從月台出站，沒多久卻又發生意外，究竟從哪裡再度進入車站月台後誤入公務通道，仍需再釐清。

(中時 )