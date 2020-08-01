美俄兩國近年來規模最大的政府磋商在維也納結束，俄羅斯媒體7月31日提到，1條消息引起了不小的轟動：美國似乎不再堅持要求大陸參加軍控談判。

俄羅斯《生意人報》網站報導，美俄近年來規模最大的政府間磋商討論了戰略穩定問題，並試圖制定新時代的「行為準則」。美國總統川普表示，「我們正與俄羅斯就包括核武器在內的軍控問題進行正式談判」，然而，被問及是否要將大陸拉入軍控談判時，川普回答：「我們稍後再討論這一點。我們先跟俄方磋商，然後再說。中國當前的核力量遠弱於俄羅斯。我們現在是一個核武大國，我們大幅更新了核武庫，擁有最強大的核力量，俄羅斯位居第二，中國位居第三。中國正在增強實力。我們最終可能會希望與中國展開磋商」。

上述回應可能顯示美國政策發生重大變化，這也為延長美俄《新削減戰略武器條約》的期限開闢了道路。

記者再度追問：「讓中國參與三方會談的想法如何？中國不想參加？」川普回應：「我們認為，我們首先要與俄羅斯解決這個問題。我不知道會談能否成功，但我們會先這樣做，然後再（跟俄羅斯）一起與中國磋商」。

《生意人報》認為，對於華盛頓來說，這是一種新態度。在此之前，美國代表都反覆強調，限制核武器的進一步談判必須在有中國參加的情況下進行。這是他們同意俄羅斯將《新削減戰略武器條約》再延長5年的關鍵條件。

莫斯科國立國際關係學院專家巴克利茨基（Andrei Baklitski）表示，對川普的表態「應謹慎對待，因為他的言論並非都會落實」。但是，如果華盛頓確實不再以北京參與視為與莫斯科進行軍控磋商的條件，那就是個好消息。

一直以來，對於參與軍控談判，北京已明確表示不感興趣。俄羅斯對於陸方態度表示理解，強調是否參加軍控談判應該是「中國主權範圍內的獨立決定」。

(中時 )