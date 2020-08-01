SOGO經營權之爭和陽明山地目變更案牽扯出多名包括，民進黨立委蘇震清、國民黨立委陳超明、廖國棟，無黨籍立委趙正宇、時代力量黨主席徐永明等人，因涉嫌收受業者賄賂，1日被台北地檢署依違反《貪污治罪條例》罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見，全案共10人遭聲押。對此，時代力量晚間召開臨時決策會，決議即日起停止徐永明及辦公室主任林鈺傑的職務，並推選立委邱顯智為代理黨主席。

專案小組經過長期蒐證確認後，鎖定民進黨立委蘇震清、國民黨立委廖國棟、前民進黨立委陳唐山和前時代力量立委徐永明等6名分屬各黨派立委，涉嫌行收賄，並利用質詢、預算等職權，施壓經濟部會官員，要求主管機關協助，對此，時代力量晚間召開臨時決策會，並請林鈺傑到場說明，決議即日起停止徐永明及林鈺傑之職務，並推選邱顯智為代理黨主席。

根據《CTWANT》獨家掌握到的消息，林鈺傑被檢調監聽到，2月時從業者郭克銘處收到款項，而林鈺傑也坦承在辦完公聽會後，的確有收受業者的錢，目前證實，至少有100萬的款項，是轉到時代力量的政治獻金戶頭，時代力量方對林鈺傑停權，時代力量也表示，將依黨內程序將全案送交紀律委員會，並依紀律規章處置，儘速展開調查處理，至於款項的流向，目前仍有待釐清。

(中時新聞網)