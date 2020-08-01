想像一下，若是有兩個紐約中央公園的面積突然消失，會是什麼樣的場景，美國太空總署（NASA）日前釋出幾張北極的衛星影像，突顯在短短不到40年的時間內，北極的2個面積分別為7.25平方公里，等同兩個紐約中央公園跟2.93平方公里的冰蓋，已經「完全消失」。

根據《Phys.org》報導，NASA所公布的衛星影像顯示，位在北極的聖帕特里克灣冰蓋（St. Patrick Bay ice caps），有兩個冰蓋已經完全消失，這兩個冰蓋曾經位於加拿大埃爾斯米爾島（Ellsmere Island）的高原上，根據美國國家冰雪數據中心（NSIDC）的博士希瑞茲（Mark Serreze）指出，他在1980年代時曾經研究過這裡的冰蓋，希瑞茲表示，1982年，當時他還是一名學生，第一次見到這些冰蓋就像是永久的景觀，但如今這些景色在不到40年內的時間消失，真的讓人很震驚。

NASA衛星影像顯示，北極的聖帕特里克灣兩個冰蓋已經完全消失。（圖／CTV News）

希瑞茲在2017年時曾發表一篇論文，內容中預測冰蓋們將在不到5年內的時間不見，不幸的是，他與同事的研究竟然成真。希瑞茲表示，即使他知道這樣的結局即將到來，但仍然無法為此作好充分的準備。

NSIDC對於冰蓋消失的狀況也做了比較，科學家在2015年7月利用ASTER衛星影像，與1959年8月所拍攝的垂直行拍照片做了對比發現，在1959年到2015年之間，冰蓋的大小相較於以前減少了5%，來到2015年，則是因為當年特的夏季特別炎熱，冰蓋更是明顯的縮小不少；而到了今年的7月14日，ASTER衛星影像已經看不到冰蓋的存在。

還記得美國前副總統高爾（Al Gore）因在全球氣候變化和環境保護問題上的貢獻，獲得 2007 年諾貝爾​​和平獎，當年他曾預言因全球氣候變暖，北極冰蓋將在七年後的夏天完全消失，沒想到經過多年，當年他說的「冰蓋消失論」如今已成真！

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(中時新聞網)