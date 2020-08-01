日本一名25歲的大眼正妹，在Twitter上PO出貼文，公開誠徵男性當她的情人，只要跟她一起生活，什麼事都不用做，待在家中被「包養」就行，每個月還可以領40萬日幣的薪水，貼文一曝光馬上掀起網友暴動，紛紛留言表示想要應徵成為「軟飯王」。

25歲的Miu擁有網紅等級的外表，身材也相當火辣，她在Twitter上表示「這是一份薪資很優渥的工作，只要你是介於18至28歲的男人，不想辛苦工作，請把自己的照片、履歷傳過來，只要你不外遇，就算不做家事、賭博都無所謂，每個月還可以支付薪水40萬日幣，你也不必負擔房租、餐費，來跟姐姐一起生活吧」！

Miu白天在一般企業裡做文書工作，晚上則在銀座高級會所當陪酒小姐，收入不錯的她，肯定有能力可以包養男人，此則貼文很快就累積上萬讚數、以及轉貼，不少男網友留言報名，無不希望可以成為「最爽小白臉」。

誠徵情人讓Miu受到綜藝節目關注，邀請她上節目徵選，期間安排多位嘉賓讓她審查，結論是只要是帥哥、年齡不超過訂下的標準，都可以通過審查，至於主持人問她情人與男友有什麼差別，Miu說情人「沒有自己的家」才被包養，也可以用來威脅對方不要做錯事，否則就趕他出門。

(中時新聞網)